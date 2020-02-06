На Вологодчине отметили снижение подростковой преступности на 35%
В Вологодской области заявили о сокращении правонарушений, совершенных несовершеннолетними, на 35% за последние три года.
Полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан провел совещание по реализации федеральной Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Особое внимание советуют уделять занятости подростков во внеурочное время. По статистике, 28% правонарушений совершаются подростками в период с 12:00 до 18:00 часов. Планируется вовлекать больше несовершеннолетних во внешкольную занятость в течение всего учебного года, в том числе в периоды школьных каникул.
Пресс-служба правительства области сообщила, что на Вологодчине реализуется множество проектов, направленных на реабилитацию и поддержку несовершеннолетних: «Зеленая комната» (помощь детям, пережившим разного рода насилие), «Шаг вперед» (обучающие сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением), «Неделя в армии» (для юношей в возрасте от 13 до 17 лет, состоящих на различных видах учета), работают службы медиации (способ разрешения споров мирным путем при содействии независимого лица).
В регионе организована работа детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.
ИСТОЧНИК KP.RU