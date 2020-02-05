2020-02-05T13:07:51+03:00
Общество

У тотьмича забрали лимузин Lincoln Town Car за неуплаченные налоги

Житель Тотьмы задолжал налоговикам 250 тысяч рублей
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ru.wikipedia.org
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В Тотьме у местного жителя арестовали лимузин марки «Lincoln Town Car». Мужчина задолжал налоговикам около 250 тысяч рублей. Чиновники узнали, что в собственности гражданина числится машина и быстро составили акт описи и ареста, — сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Должник еще может вернуть свой автомобиль, если расплатиться по долгам в ближайшее время. Иначе машину продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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