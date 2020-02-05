У тотьмича забрали лимузин Lincoln Town Car за неуплаченные налоги
Житель Тотьмы задолжал налоговикам 250 тысяч рублей
-Фото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:
В Тотьме у местного жителя арестовали лимузин марки «Lincoln Town Car». Мужчина задолжал налоговикам около 250 тысяч рублей. Чиновники узнали, что в собственности гражданина числится машина и быстро составили акт описи и ареста, — сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.
Должник еще может вернуть свой автомобиль, если расплатиться по долгам в ближайшее время. Иначе машину продадут.
ИСТОЧНИК KP.RU