У тотьмича забрали лимузин Lincoln Town Car за неуплаченные налоги

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:07:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тотьме у местного жителя арестовали лимузин марки «Lincoln Town Car». Мужчина задолжал налоговикам около 250 тысяч рублей. Чиновники узнали, что в собственности гражданина числится машина и быстро составили акт описи и ареста, — сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Должник еще может вернуть свой автомобиль, если расплатиться по долгам в ближайшее время. Иначе машину продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU