2020-02-05T11:12:12+03:00
Происшествия

В Великом Устюге иномарка прокатилась в сугроб на крыше

ДТП произошло на родине Деда Мороза
Евдокия САХАРОВА
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Фото: очевидцы, ВологдаПоискФото: очевидцы, ВологдаПоиск
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В Великом Устюге автомобиль марки «Датсун» перевернулся на крышу на заснеженной обочине. О ДТП сообщили очевидцы аварии и разместили в соцсетях первые фотографии с места ЧП.

Японское авто вылетело в кювет на улице Гледенской. Пока неизвестно, почему водитель потерял управление и допустил опрокидывание. Пострадавших в аварии нет. Машину перевернули на колеса автокраном. Возможной причиной ДТП называют сложные погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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