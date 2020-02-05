В Великом Устюге иномарка прокатилась в сугроб на крыше
ДТП произошло на родине Деда Мороза
Фото: очевидцы, ВологдаПоиск
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В Великом Устюге автомобиль марки «Датсун» перевернулся на крышу на заснеженной обочине. О ДТП сообщили очевидцы аварии и разместили в соцсетях первые фотографии с места ЧП.
Японское авто вылетело в кювет на улице Гледенской. Пока неизвестно, почему водитель потерял управление и допустил опрокидывание. Пострадавших в аварии нет. Машину перевернули на колеса автокраном. Возможной причиной ДТП называют сложные погодные условия.
ИСТОЧНИК KP.RU