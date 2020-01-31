Федор Конюхов прибыл на Вологодчину, чтобы участвовать в проведении гонки на собаках

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:39:38+03:00

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Фёдор Конюхов прибыл на Вологодчину, чтобы принять участие в проведении гонок на собачьих упряжках , которые проходят в Тотемском районе на базе Школы путешественников. Гонка «Русский Север-2020» проводится здесь уже четвёртый год подряд. Открытие состоится 31 января в 19 часов на центральной площади Тотьмы. И конечно же, гостей и участников состязаний поздравит великий путешественник.

Конюхов имеет большой опыт путешествий, в том числе на собачьих упряжках. Так, в 1981 году он пересёк Чукотку в рамках подготовки к покорению Северного полюса. В 2013-ом на собаках он преодолел часть маршрута Карелия — Северный полюс — Гренландия. Так что общение гонщиков с легендарным путешественником станет одним из важных моментов нынешней гонки.

Фёдор Конюхов не раз оказывался в экстремальных ситуациях, путешествуя по морю и суше, а также по воздуху, используя яхту, катамаран, гребную лодку, лыжи, велосипед, воздушный шар и буер, а также верблюд и аэростат. В Тотьме работает Школа путешественников, которая носит имя Конюхова.

ИСТОЧНИК KP.RU