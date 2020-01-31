2020-01-31T13:31:52+03:00
Общество

Бывший директор "Спектра" пойдет под суд за растрату

Он выплатил 44 тысячи рублей своей знакомой
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нарушения в ходе проверки бухгалтерии СК "Спектр" в Вологде выявили сотрудники областной прокуратуры. В отношении директора было возбуждено уголовное дело по статье "Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения".

По версии следствия, директор сачала принял на работу свою знакомую, а потом распорядился о подготовке документов для ее сокращения. В результате женщина получила выплату выходного пособия - свыше 44 тысячи рублей.

Как выяснилось, решение о сокращении работницы было незаконным. А муниципальное предприятие получило ущерб от таких действий руководителя. Он уже не работает и готовится предстать перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
26-летний вологжанин несколько лет скрывался от военного призыва
Бывший директор "Спектра" пойдет под суд за растрату
Осудили череповчанина, убившего супругу на глазах маленьких детей
В Вологде собака раскрыла кражу алкоголя
Участники и инвалиды ВОВ получат 75 тысяч на ремонт от Вологодчины
Вологжанка взяла призовые места на всероссийском "Кубке Вятки"
Венецианский архитектор прочитает лекции в Вологде
В Вологде 1 февраля появится Гуманитарный институт
В Череповце поймали серийного вора аккумуляторов
В Вологде обнаружены фальшивые деньги
Судимый вологжанин умыкнул из торгового центра кальян
Пенсионер на "Волге" разбил "Инфинити" на трассе Вологда-Новая Ладога
В Вологодской области построили мост за 182 миллиона рублей
Под Вологдой на балконе обнаружили мертвого хозяина
В подвале череповецкого жилого дома нашли боеприпасы
Под Вологдой пройдет Чемпионат русских троек
91-летняя ветеран напоила грабителя и душителя чаем с пирогами
Отчаявшийся сдать на права череповчанин купил фальшивые в интернете
Полицейские по ДНК раскрыли грабеж церковной лавки в Великом Устюге
Два молодых череповчанина надышались выхлопными газами и погибли
Студенты из Африки, Ближнего Востока, Океании и Гаити будут осваивать русский в Вологде
Вологодчина спасается от коронавируса
В Череповце идет суд над грузчиком, который разрезал лицо 82-летней пенсионерке на рынке
В Белозерском районе снегоход ушел под лед с двумя мужчинами
В Вытегорском техникуме выдавали дипломы за просто так
Череповчанин убил бывшего зятя, с которым жил в одной комнате