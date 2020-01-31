Бывший директор "Спектра" пойдет под суд за растрату

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:31:52+03:00

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Нарушения в ходе проверки бухгалтерии СК "Спектр" в Вологде выявили сотрудники областной прокуратуры. В отношении директора было возбуждено уголовное дело по статье "Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения".

По версии следствия, директор сачала принял на работу свою знакомую, а потом распорядился о подготовке документов для ее сокращения. В результате женщина получила выплату выходного пособия - свыше 44 тысячи рублей.

Как выяснилось, решение о сокращении работницы было незаконным. А муниципальное предприятие получило ущерб от таких действий руководителя. Он уже не работает и готовится предстать перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU