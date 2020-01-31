2020-01-31T11:14:25+03:00
Спорт

Вологжанка взяла призовые места на всероссийском "Кубке Вятки"

В Кирове прошли XXIX соревнования по пожарно-прикладному спорту
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: Правительство Вологодской области
Изменить размер текста:

В Кирове завершился XXIX "Кубок Вятки" - старейшие всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Вологжанка Дарья Лобанова взяла два призовых места в турнире. Всего участвовало более сотни юных спортсменов 13-18 лет из 10 регионов страны. Среди участников 10 чемпионов мира, 6 из которых завоевали этот титул в 2019 году.

Дарья Лобанова, представляющая Вологодчину, заняла первое место в соревновании по подъёму на 2-й этаж по заранее подвешенной лестнице, у нее это заняло 7,38 с. Вологжанке удалось взять бронзу на 100 метровой полосе с препятствиями, а в предварительной попытке она и вовсе показала лучшее время дня 17,05 с.

В командном зачёте победила сборная Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осудили череповчанина, убившего супругу на глазах маленьких детей
В Вологде собака раскрыла кражу алкоголя
Участники и инвалиды ВОВ получат 75 тысяч на ремонт от Вологодчины
Вологжанка взяла призовые места на всероссийском "Кубке Вятки"
Венецианский архитектор прочитает лекции в Вологде
В Вологде 1 февраля появится Гуманитарный институт
В Череповце поймали серийного вора аккумуляторов
В Вологде обнаружены фальшивые деньги
Судимый вологжанин умыкнул из торгового центра кальян
Пенсионер на "Волге" разбил "Инфинити" на трассе Вологда-Новая Ладога
В Вологодской области построили мост за 182 миллиона рублей
Под Вологдой на балконе обнаружили мертвого хозяина
В подвале череповецкого жилого дома нашли боеприпасы
Под Вологдой пройдет Чемпионат русских троек
91-летняя ветеран напоила грабителя и душителя чаем с пирогами
Отчаявшийся сдать на права череповчанин купил фальшивые в интернете
Полицейские по ДНК раскрыли грабеж церковной лавки в Великом Устюге
Два молодых череповчанина надышались выхлопными газами и погибли
Студенты из Африки, Ближнего Востока, Океании и Гаити будут осваивать русский в Вологде
Вологодчина спасается от коронавируса
В Череповце идет суд над грузчиком, который разрезал лицо 82-летней пенсионерке на рынке
В Белозерском районе снегоход ушел под лед с двумя мужчинами
В Вытегорском техникуме выдавали дипломы за просто так
Череповчанин убил бывшего зятя, с которым жил в одной комнате