Вологжанка взяла призовые места на всероссийском "Кубке Вятки"

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:14:25+03:00

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В Кирове завершился XXIX "Кубок Вятки" - старейшие всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Вологжанка Дарья Лобанова взяла два призовых места в турнире. Всего участвовало более сотни юных спортсменов 13-18 лет из 10 регионов страны. Среди участников 10 чемпионов мира, 6 из которых завоевали этот титул в 2019 году.

Дарья Лобанова, представляющая Вологодчину, заняла первое место в соревновании по подъёму на 2-й этаж по заранее подвешенной лестнице, у нее это заняло 7,38 с. Вологжанке удалось взять бронзу на 100 метровой полосе с препятствиями, а в предварительной попытке она и вовсе показала лучшее время дня 17,05 с.

В командном зачёте победила сборная Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU