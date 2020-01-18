В Череповце памятник купцу вновь лишился книги

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:29:03+03:00

В этот раз хулиганы тут ни при чем

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Череповецкий арт-объект Купец снова стоит без своей амбарной книги. Жители города в социальных сетях подняли шум - ведь два раза до этого вандалы безжалостно отрывали часть памятника (удалось задержать трех девушек). Представитель мэрии поспешил успокоить общественность - книгу демонтировали намеренно.

Оказалось, что конструкция с книгой начала шататься, ведь местные жители и гости города проверяют арт-объект на прочность. Было принято решение убрать небезопасную часть памятника. Пока не известно, когда книга вернется на свое место. Кстати, на месте уже установлена видеокамера, ведется круглосуточное наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU