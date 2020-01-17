Вологодские следователи занялись ЧП в школе: бойцовская собака искусала малышей

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:11:59+03:00

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Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Эдуард Шрамко поручил подчиненным провести доследственную проверку информации о нападении собаки на детей в образовательном учреждении Вытегры. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. Следователи узнали о ЧП из сообщений средств массовой информации.

Как сообщала "Комсомолка", днем 16 января в школу № 1 Вытегры забежала собака бойцовской породы и покусала шестерых учеников начальных классов. Известно, что в школе в старших классах учится сын хозяйки собаки. Именно он вывел животное из здания. Всем пострадавшим детям незамедлительно оказана медицинская помощь.

Следователям Вытегорского отдела предстоит разобраться в произошедшем и дать юридическую оценку.

Как раньше сообщалось, проверку организовала и прокуратура Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU