Вологодские следователи занялись ЧП в школе: бойцовская собака искусала малышей
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Эдуард Шрамко поручил подчиненным провести доследственную проверку информации о нападении собаки на детей в образовательном учреждении Вытегры. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. Следователи узнали о ЧП из сообщений средств массовой информации.
Как сообщала "Комсомолка", днем 16 января в школу № 1 Вытегры забежала собака бойцовской породы и покусала шестерых учеников начальных классов. Известно, что в школе в старших классах учится сын хозяйки собаки. Именно он вывел животное из здания. Всем пострадавшим детям незамедлительно оказана медицинская помощь.
Следователям Вытегорского отдела предстоит разобраться в произошедшем и дать юридическую оценку.
Как раньше сообщалось, проверку организовала и прокуратура Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU