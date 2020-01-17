2020-01-17T18:00:49+03:00
Происшествия

В школе Вытегры бойцовская собака покусала шестерых младшеклассников

ЧП произошло в школе №1 16 января
Евдокия САХАРОВА
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В Вытегре взбесилась собака бойцовской породы и покусала шестерых младшеклассников в средней общеобразовательной школе №1. Областная прокуратура сообщила, что животное принадлежит местной жительнице. Сейчас выясняется, как собака попала в образовательное заведение. Из здания домашнего питомца выводил старшеклассник, проживающий с псом.

Детям была оказана медицинская помощь. Теперь, вероятно, понадобится и психологическая. Ведется проверка органами прокуратуры по факту нападения собаки на учеников. Выясняется, куда смотрела администрация и охрана учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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