На Кубе при непонятных обстоятельствах умер вологодский журналист

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:28:29+03:00

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Корреспондент "Череповецкой истины" находился на Кубе в турпоездке. 4 января он пытался вылететь на родину. Затем информации о его местонахождении не было.

О смерти череповецкого журналиста Сергея Мешкова сообщает информационный портал Gorodche.

Сергей Мешков отправился отдыхать в город Варадеро в конце декабря 2019 года и сразу перестал выходить на связь.

В Череповец он должен был вернуться еще 6 января. Но на родину так и не вернулся. Фактом исчезновения журналиста занялись правоохранительные органы. Они сообщили, что 4 января Сергей Мешков несколько раз безуспешно пытался вылететь с Кубы. И, видимо, именно в этот день он умер в гостинице. Предварительные причины - инсульт или сердечная недостаточность.

В настоящее время решается вопрос о доставке тела журналиста в Череповец.

В журналистике Сергей Мешков - с 1996 года. Как говорит главный редактор газеты "АиФ"- Вологодская область Наталия Молчанова, "Сергей всегда был ярким, талантливым, оперативным журналистом, который знал, кажется, обо всем, что происходило не только в Череповце, но и во всей Вологодской области. Отличный стиль и чувство юмора, знание реалий политической и экономической жизни региона - Сергей всегда был на высоте..."

В 2012-2015 годах работал на портале Gorodche.ru, в последнее время сотрудничал с рядом череповецких, областных и московских печатных и интернет-изданий.

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным и близким Сергея.

ИСТОЧНИК KP.RU