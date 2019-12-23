СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-23T12:14:33+03:00

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В Вологде начали работать елочные базары. Они открылись в центре города, а также на улицах Чернышевского, Конева, Новгородской, Герцена, Колхозной, на площади Чайковского ив Молочном. Самый большой выбор лесных красавиц на Старом рынке. Цены здесь колеблются от 500 до 2,5 тысяч рублей.

Напомним, за самовольно вырубленную елку грозит наказание. Величина штрафа может составить от 3000 до 4000 рублей. Если браконьером выступило юридическое лицо, то наказание может составить до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU