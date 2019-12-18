2019-12-18T19:36:25+03:00
Общество

Масло "Вологодское из Вологды" прошло проверку качества

А масло не из Вологды - вызвало вопросы
Иван Чухнин
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Специалисты "Росконтроля" провели масштабную проверку 36 популярных марок сливочного масла. Всего было внесено в "черный список" 23 образца. И только девять не вызвали никаких нареканий. В этой девятке - "традиционное" масло бренда "Вологодское из Вологды", сообщается на сайте Росконтроля.

Интересно, что в слова "вологодские", "вологодское" используется производителями, довольно далекими от Вологодской области. И их продукция оказалась, по мнению экспертов, не соответствующей ГОСТам.

Так, не было обнаружено вовсе или определена существенная замена молочного жира в "масле", под брендом "Вологодские традиции" производства ООО "Курский завод".

В масле "Вологодское удолье", произведенном также не в нашем регионе, была занижена жирность.

Для справки: "Росконтроль" — это негосударственная система контроля качества. У предпринимателей зачастую возникают вопросы к ее методам оценки продуктов. Больше всего купить подделку рискуют потребители, приобретающие бюджетную продукцию малоизвестных марок или вовсе без бренда.

Подробнее: https://eaomedia.ru/news/890309/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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