В Череповце грудничков будут обучать плаванию
В Череповце открыли центр для плавания грудничков - он расположился на Шекснинском проспекте в Зашекснинском районе. Организаторы уверены, что там созданы все условия для обучения новорожденных, особенно контролируются нормы гигиены. Вода очищается кварцевым песком через специальные фильтры, потом облучается ультрафиолетом. Всего установлены 2 чаши, каждая по 4 квадратных метра.
В зале оборудованы столы для пеленания, манеж, игровая зона, выделена комната для кормления. В центре работают сертифицированные инструкторы с медицинским образованием и обученные грудничковому плаванию.
ИСТОЧНИК KP.RU