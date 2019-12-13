В Череповце грудничков будут обучать плаванию

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-13T11:20:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце открыли центр для плавания грудничков - он расположился на Шекснинском проспекте в Зашекснинском районе. Организаторы уверены, что там созданы все условия для обучения новорожденных, особенно контролируются нормы гигиены. Вода очищается кварцевым песком через специальные фильтры, потом облучается ультрафиолетом. Всего установлены 2 чаши, каждая по 4 квадратных метра.

В зале оборудованы столы для пеленания, манеж, игровая зона, выделена комната для кормления. В центре работают сертифицированные инструкторы с медицинским образованием и обученные грудничковому плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU