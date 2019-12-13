2019-12-13T11:20:14+03:00
Здоровье

В Череповце грудничков будут обучать плаванию

В центре расположены две чаши по 4 квадратных метра
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Череповце открыли центр для плавания грудничков - он расположился на Шекснинском проспекте в Зашекснинском районе. Организаторы уверены, что там созданы все условия для обучения новорожденных, особенно контролируются нормы гигиены. Вода очищается кварцевым песком через специальные фильтры, потом облучается ультрафиолетом. Всего установлены 2 чаши, каждая по 4 квадратных метра.

В зале оборудованы столы для пеленания, манеж, игровая зона, выделена комната для кормления. В центре работают сертифицированные инструкторы с медицинским образованием и обученные грудничковому плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд спас вологжанку от микрокредитной организации
В Череповце грудничков будут обучать плаванию
В череповецком автобусе старушка при падении сломала бедро
В Череповце иномарка столкнулась с автобусом на проспекте Победы
В замерзшей реке обнаружили тело 81-летнего череповчанина
Вологжан наградили за спасение погибавших
В Череповце кошатница вызвала спасателей, чтобы защититься от питомца
Владелец известного алкомаркета в Череповце задолжал 200 тысяч рублей
III международный промышленный форум провели в Череповце
ЗСО определило статьи расходов в Вологде на 2020 год
Вологодская пара организовала наркопритон на улице Залинейной
Начальника образования Сокольского района обвиняют в тяжком преступлении
По паспорту череповчанина были зарегистрированы ООО и ИП
Под Череповцом водолазы нашли рыбаков
В Череповце москвич выкрал свой проданный автомобиль
В Вологде пройдет кулинарное соревнование с ведущим "Адской кухни"
Самый древний каменный памятник Русского Севера передали РПЦ