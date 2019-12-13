Вологжан наградили за спасение погибавших
В Вологде прошла торжественная церемония награждения двух отличившихся вологжан. Одним из них стал 11-летний житель Вытегорского района - Владислав Аносов летом спас из реки Андомы своего 12-летнего приятеля. В Совете Федерации герою тоже пожали руку - в Москву приглашали детей, которые проявили смелость и решительность при спасении человека.
Наградили и росгвардейца - старшего сержанта полиции Константина Кувылкина, который смог вытащить из ледяной реки Вологды прыгнувшего туда с моста мужчину. ЧП произошло в один из выходных полицейского, в ноябре этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU