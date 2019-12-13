Вологжан наградили за спасение погибавших

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-13T09:57:13+03:00

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В Вологде прошла торжественная церемония награждения двух отличившихся вологжан. Одним из них стал 11-летний житель Вытегорского района - Владислав Аносов летом спас из реки Андомы своего 12-летнего приятеля. В Совете Федерации герою тоже пожали руку - в Москву приглашали детей, которые проявили смелость и решительность при спасении человека.

Наградили и росгвардейца - старшего сержанта полиции Константина Кувылкина, который смог вытащить из ледяной реки Вологды прыгнувшего туда с моста мужчину. ЧП произошло в один из выходных полицейского, в ноябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU