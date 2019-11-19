Росгвардеец спас 48-летнего мужчину, прыгнувшего с Октябрьского моста в Вологде

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-19T10:16:21+03:00

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В Вологде сотрудник вневедомственной охраны Константин Кувылкин спас 48-летнего мужчину, который решился прыгнуть с Октябрьского моста. Росгвардеец шел в 7 часов вечера из центра города в сторону улицы Чернышевского по мосту. На другой стороне он заметил неизвестного, готового спрыгнуть в воду. Полицейский перебежал дорогу, минуя машины, но человека уже не было. Тогда сотрудник Росгвардии спустился к воде, позвонив в спецслужбы, скинул куртку и бросился в воду спасать "прыгуна".

В конце-концов спаситель смог найти в темноте мужчину, тот уже находился в бессознательном состоянии. На берегу полицейский прикрыл пострадавшего сухой курткой и передал медикам. На данный момент выясняется, что толкнуло вологжанина прыгнуть с моста. Решается вопрос о поощрении сотрудника Росгвардии за спасение.

ИСТОЧНИК KP.RU