ЗСО определило статьи расходов в Вологде на 2020 год

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-12T17:07:34+03:00

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Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области установили бюджет на следующий год в окончательном чтении. Вологодчина собирается серьезно потратиться на поддержку инфраструктуры столицы области. Вологда вошла в ряд федеральных программ.

Почти 3 миллиарда рублей выделят из федерального и регионального бюджетов в 2020 году. 1 миллиард пойдет на строительство и ремонт дорог, улучшение дворов и благоустройство парков и скверов по проекту «Комфортная городская среда». Планируется возведение 4 детских садов, пристройки к школе № 30 и проектирование новой школы на Преминина - на это уйдет еще 880 миллионов рублей.

Продолжится губернаторская программа «Светлые улицы Вологодчины», строительство второго этапа тракта водоподачи и другие проекты. 78 млн рублей потратят на реализацию «Цифровой школы». Еще 40 млн планируется потратить на строительство 5 открытых футбольных кортов в разных районах Вологды. Выделены деньги и на ремонт учреждений образования. В социальную сферу направят 68% средств. В декабре проект бюджета рассмотрят в гордуме.

ИСТОЧНИК KP.RU