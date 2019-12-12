Осудили начальника отдела ГИБДД в Череповце

СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-12T06:33:02+03:00

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В Череповце городской суд рассмотрел дело о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя отдела местного ГИБДД. Пресс-служба городской Прокуратуры сообщила, что бывший начальник признал свою вину в недостаточно строгом отношении к наказанию сотрудников юридической фирмы, когда рассматривал административное делопроизводство в их отношении.

Обвиняемому назначили судебный штраф 40 000 рублей плюс конфискацию в 170 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU