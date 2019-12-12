2019-12-12T06:33:02+03:00
Происшествия

Осудили начальника отдела ГИБДД в Череповце

Экс-руководитель злоупотребил полномочиями, слишком мягко наказав сотрудников юридической фирмы
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце городской суд рассмотрел дело о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя отдела местного ГИБДД. Пресс-служба городской Прокуратуры сообщила, что бывший начальник признал свою вину в недостаточно строгом отношении к наказанию сотрудников юридической фирмы, когда рассматривал административное делопроизводство в их отношении.

Обвиняемому назначили судебный штраф 40 000 рублей плюс конфискацию в 170 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодских школьников учили правам человека
В Вологде уголовник-курьер украл выручку, терминал оплаты и термосумку
Умная служебная собака нашла двух пропавших детей в Череповце
В Вологде лёд серьезно истончился
В Череповце власти стали следить за мусоровозами
Вологжанин дешево купил участок земли, обманув городских чиновников
Зарплату на Вологодчине повысят тем бюджетникам, которым не повысили согласно майским указам президента
Сокольчанин украл телевизор у пенсионерки, пока та была в кухне
Вологодский адвокат, генеральский сын, с подельниками пойдет под суд
В Вологодской области ищут блондинку в черных туфлях на красной подошве
В Череповце "Мерседес" сбил 9-летнюю школьницу
Двое череповчан ограбили курьера еды
В ближайшие 5 дней в Вологде установят экоостановки
Под Череповцом трое братьев угнали машину вместе с водителем
В Череповце во время пьянки 14-летка прыгнула из окна
В Череповец прибыло на работу 34 молодых врача
36-летний Алексей Гостинцев стал начальником департамента градостроительства Вологды
Восьмилетний череповчанин поедет на слепые прослушивания "Голос.Дети"
Гражданин Азербайджана ударил вологодского полицейского и сбежал