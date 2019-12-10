В Череповце грузовик без водителя влетел в иномарку

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-10T09:45:58+03:00

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В городе металлургов на улице Парковой грузовик, перевозящий продукты, устроил аварию. Водителя в автомобиле не было. Грузовик с работающим двигателем и выключенными фарами оставили на улице Мамлеева около магазина. В итоге, фургон съехал вниз, пересек порядка трех полос и врезался в проезжавший мимо автомобиль «Мазда».

Вокруг грузовичка бегал пешеход, который пытался останавливать машины, которые мчались в сторону Октябрьского моста. В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Об аварии сообщила группа «Спасатели Череповца».

ИСТОЧНИК KP.RU