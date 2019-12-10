Вологжанин на прогулке нашел противотанковую мину
В Вологодском районе мужчина с собакой наткнулись на боеприпас
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В минувшее воскресенье под Вологдой близ деревни Труфаново вологжанин выгуливал собаку, когда наткнулся на противотанковую мину. Подозрительный боеприпас лежал прямо в поле. Мужчина вызвал специалистов, которые опознали УТМ-62М. Это учебная мина, находка оказалась не опасной для жизни и здоровья граждан.
Пресс-служба Росгвардии по Вологодской области сообщила, что мина передана в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU