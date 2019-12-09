В Вологде облагородят бульвар и парк

СЕГОДНЯ 20:52 2019-12-09T21:02:49+03:00

В 2020 году 60 миллионов рублей собираются потратить на бульвар на Пирогова и парк Рождественский

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В Вологде выбрали адреса, которые включили в программу «Комфортная городская среда». На благоустройство планируется потратить около 60 миллионов рублей. За 200 миллионов рублей в 2020 году будет отремонтировано 36 дворов. В ноябре вологжане проголосовали за проекты благоустройства общественных пространств.

В голосовании выиграли бульвар по улице Пирогова от Советского проспекта до улицы Чехова длиной в 4 квартала и парк «Рождественский» в новом микрорайоне Охмыльцево - его возведут практически с нуля. К концу этого года должна пройти государственная экспертиза по 2 избранным проектам.

ИСТОЧНИК KP.RU