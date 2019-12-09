В Вологде облагородят бульвар и парк
В Вологде выбрали адреса, которые включили в программу «Комфортная городская среда». На благоустройство планируется потратить около 60 миллионов рублей. За 200 миллионов рублей в 2020 году будет отремонтировано 36 дворов. В ноябре вологжане проголосовали за проекты благоустройства общественных пространств.
В голосовании выиграли бульвар по улице Пирогова от Советского проспекта до улицы Чехова длиной в 4 квартала и парк «Рождественский» в новом микрорайоне Охмыльцево - его возведут практически с нуля. К концу этого года должна пройти государственная экспертиза по 2 избранным проектам.
ИСТОЧНИК KP.RU