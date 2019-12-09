Троих детей изъяли из семьи, в которой погиб годовалый малыш

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-09T18:24:13+03:00

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В деревне Климовское Череповецкого районе в многодетной семье погиб годовалый ребенок. Его труп обнаружили 4 декабря. Вероятно, что малыш умер от пневмонии. Назначена медицинская экспертиза, ее результаты станут известны лишь через месяц. На время ведения расследования детей решили направить в спецучреждения.

На данный момент следователи изучают семью, какие были условия жизни у малыша, как воспитывались дети, что про родителей говорили соседи. Сбор информации займет около 2 недель. На данный момент есть данные, что семья была неблагополучной и дети воспитывались не в идеальных условиях. Матери многодетного семейства 27 лет, отцу 31 год. По словам соседей, женщина злоупотребляла алкоголем несколько лет подряд. Родители громко скандалили. Дети часто были предоставлены сами себе, голодные.

Родители были поставлены в 2015 году на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а в 2018 году семью признали социально опасной. В феврале 2019 года с семьи сняли такой статус, но наблюдение продолжилось. В ноябре мать не пришла на обязательный прием с малышом, т.к у ребенка была температура. Женщина беременна снова. У пятилетней девочки ОРЗ, но пневмония не обнаружена ни у одного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU