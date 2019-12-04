В многодетной семье под Череповцом умер годовалый ребенок

СЕГОДНЯ 19:23 2019-12-04T19:23:55+03:00

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Под Череповцом погиб младенец. Ребенку был всего один год. ЧП случилось в одной из деревень, в многодетной семье. Ведется следствие.

О ЧП сообщает областное управление следственного комитета. 4 декабря около 4 часов утра следователям стало известно о смерти годовалого ребенка. Родители младенца, проснувшись утром, обнаружили, что сын не дышит. Предварительно установлено, что мальчик скончался от пневмонии, но окончательную причину должна установить судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, накануне симптомов заболевания родители не заметили. Многодетная семья ранее не попадала в зону внимания правоохранительных органов, на профилактическом учете не состоит.

Следователи выясняют все обстоятельства ЧП, изучают условия жизни и воспитания детей в этой семье.

ИСТОЧНИК KP.RU