2019-12-04T19:23:55+03:00
Происшествия

В многодетной семье под Череповцом умер годовалый ребенок

Причину ЧП должны установить следователи
Иван Чухнин
Поделиться:
Предположение врачей должна подтвердить экспертиза.Предположение врачей должна подтвердить экспертиза.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Под Череповцом погиб младенец. Ребенку был всего один год. ЧП случилось в одной из деревень, в многодетной семье. Ведется следствие.

О ЧП сообщает областное управление следственного комитета. 4 декабря около 4 часов утра следователям стало известно о смерти годовалого ребенка. Родители младенца, проснувшись утром, обнаружили, что сын не дышит. Предварительно установлено, что мальчик скончался от пневмонии, но окончательную причину должна установить судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, накануне симптомов заболевания родители не заметили. Многодетная семья ранее не попадала в зону внимания правоохранительных органов, на профилактическом учете не состоит.

Следователи выясняют все обстоятельства ЧП, изучают условия жизни и воспитания детей в этой семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24