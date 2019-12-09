Под Вологдой в ДТП на трассе пострадали шестеро

СЕГОДНЯ 08:03 2019-12-09T08:03:34+03:00

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На автодороге А-114 произошла серьезная авария. В 8 часов вечера на 41 километре трассы Вологда — Новая Ладога молодой человек выехал на встречку. 22-летний водитель управлял иномаркой Ауди А6 и не справился с управлением. Машина столкнулась с Лексусом, которым управлял 37-летний вологжанин.

Шестеро человек получили травмы различной степени тяжести, однако погибших нет. Пострадали водитель, два пассажира «Ауди» и двое череповчан, находившихся в салоне «Лексуса». Их госпитализировали в одну из больниц Вологды. Обстоятельства аварии еще устанавливаются, сообщает областное УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU