2019-12-04T11:51:42+03:00
Экономика

В Вологодской области чиновникам нужно приобрести 200 автомобилей

190 машин в муниципальных образованиях выработали свой ресурс
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В ходе обсуждения проекта областного бюджета на 2020 год в Законодательном Собрании области был поднят вопрос обновления служебного автопарка местных администраций. Как сообщает "Город Во", от имени Ассоциации глав муниципальных образований эту тему поднял депутат Александр Гордеев.

По его данным, в местном самоуправлении используется 295 автомобилей. Из них 190 - в состоянии 100%-го износа.

Напомним, Александр Гордеев с 2005 по 2016 год возглавлял Вологодский район и ездил на дорогой иномарке..

Его последователь Сергей Жестянников ездит на "Ниве".

Депутат призвал коллег поддержать инициативу. Однако необходимую сумму средств на эти цели он так и не озвучил.

Вероятнось, что деньги будут выделены, как говорят эксперты, есть. Принятие бюджета области на 2020 год запланировано уже на декабрьской сессии ЗСО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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