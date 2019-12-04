В Вологодской области чиновникам нужно приобрести 200 автомобилей
В ходе обсуждения проекта областного бюджета на 2020 год в Законодательном Собрании области был поднят вопрос обновления служебного автопарка местных администраций. Как сообщает "Город Во", от имени Ассоциации глав муниципальных образований эту тему поднял депутат Александр Гордеев.
По его данным, в местном самоуправлении используется 295 автомобилей. Из них 190 - в состоянии 100%-го износа.
Напомним, Александр Гордеев с 2005 по 2016 год возглавлял Вологодский район и ездил на дорогой иномарке..
Его последователь Сергей Жестянников ездит на "Ниве".
Депутат призвал коллег поддержать инициативу. Однако необходимую сумму средств на эти цели он так и не озвучил.
Вероятнось, что деньги будут выделены, как говорят эксперты, есть. Принятие бюджета области на 2020 год запланировано уже на декабрьской сессии ЗСО.
ИСТОЧНИК KP.RU