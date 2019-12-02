В Харовске действует пироман: сгорел спальный комплекс вспомогательной школы и жилой дом

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-02T11:44:10+03:00

В обоих случаях это был поджог

Изменить размер текста: A A

В Харовске действует пироман. Такую версию озвучивают местные жители. Воскресный день ознаменовался сразу двумя пожарами В 17:49 загорелось двухэтажное деревянное здание спального корпуса вспомогательной школы, оно находится в нескольких километрах от города в селе Лещево. Согласно отчетам, пожарные прибыли в 18:00, ликвидиовано горение было в 19:29 Ликвидированы последствия - в 20:00.

Здание 15 на 20 метров некоторое время не эксплуатировалось. Общая площадь пожара составила 300 кв. м. В пожаре участвовали 2 машины, 5 чел. личного состава. Причина: поджог. Дом не подллежит восстановлению.

Чуть позже загорелося расселенный дом в микрорайоне Мирный. Сообщили о пожаре в 18:44.

На месте первая пожарная была через пять минут, еще две подтянулись через 20. Здание на улице Сосновая, д.2, - 1-этажный деревянный брусовой 2-х квартирный дом. Причина: поджог. Дом сгорел полностью.

В субботу под Соколом горел психонервологический диспансер.

ИСТОЧНИК KP.RU