2019-12-01T15:54:39+03:00
Происшествия

Под Соколом загорелся психоневрологический интернат

Пожар начался в подсобке из-за оставленного кипятильника
Евдокия САХАРОВА
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В минувшую субботу в половину одиннадцатого утра произошло возгорание психоневрологического интерната в деревне Сосновая роща Кадниковского городского поселения в Сокольском районе. 30 пожарных и 11 единиц техники выехали на место ЧП.

Площадь пожара определили равной 2 квадратным метрам - пожар произошел из-за нарушения техники безопасности использования кипятильника в подсобке.

От пламени и дыма повредилась внутренняя отделка помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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