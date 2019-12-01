Под Соколом загорелся психоневрологический интернат
Пожар начался в подсобке из-за оставленного кипятильника
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В минувшую субботу в половину одиннадцатого утра произошло возгорание психоневрологического интерната в деревне Сосновая роща Кадниковского городского поселения в Сокольском районе. 30 пожарных и 11 единиц техники выехали на место ЧП.
Площадь пожара определили равной 2 квадратным метрам - пожар произошел из-за нарушения техники безопасности использования кипятильника в подсобке.
От пламени и дыма повредилась внутренняя отделка помещения.
ИСТОЧНИК KP.RU