На Вологодчине увеличили финансирование инсулина на 129 миллионов

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-29T12:47:25+03:00

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В Вологодской области чиновникам поступили жалобы о нехватке инсулина в конце лета - в аптеках стояли очереди. Начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков объяснил ситуацию так: закупки совершаются на период до 9 месяцев. С августа начинают корректировать количество лекарств - пациентов становится больше. В 2019 году отмечен рост на 14%, что почти в 3 раза больше, чем в 2018. С 7 ноября инсулин в область начал поступать и партии подходят до сих пор. На следующий год финансирование инсулина увеличится на 129 миллионов. В 2019 году на жизненно важный препарат из областного бюджета выделили 19 миллионов рублей.

Уже в декабре все лекарства на 2020 год должны быть на складах Вологодчины.

ИСТОЧНИК KP.RU