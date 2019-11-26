Мать пропавшей на двое суток двухлетней малышки не стали лишать родительских прав

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-26T11:35:46+03:00

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В Тарноге прошло заседание Тарногского районного суда по делу о лишении родительских прав матери, которая потеряла свою дочь - двухлетнюю Василису Пекур - в селе Красное 4 сентября. Девочку искали более 400 человек двое суток, в итоге нашли в лесу живой, в километре от песочницы из которой она ушла. Она находилась в тяжелом состоянии, обездвижена и почти обезвожена. 29-летняя многодетная мать оставила дочку со старшей сестрой, т.к. ей надо было покормить младенца. Женщина воспитывает пятерых детей: старший пошёл в первый класс, Василиса и две ее старшие сестры — шести и четырёх лет от роду, плюс новорожденная девочка.

Василиса была 20 дней под наблюдением в больнице, потом ее вернули в семью. На мать завели уголовное дело за оставление ребенка в опасности, ранее опека уже интересовалась ее воспитанием детей.

Общественность же решила помочь бедной семье: передали деньги, одежду, сделали ремонт. Суд решил оставить молодой женщине родительские права. Однако ее попросили пересмотреть свое отношение к методам ведения быта, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU