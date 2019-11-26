2019-11-26T11:35:46+03:00
Общество

Мать пропавшей на двое суток двухлетней малышки не стали лишать родительских прав

Тарногский районный суд вынес решение 25 ноября
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Тарноге прошло заседание Тарногского районного суда по делу о лишении родительских прав матери, которая потеряла свою дочь - двухлетнюю Василису Пекур - в селе Красное 4 сентября. Девочку искали более 400 человек двое суток, в итоге нашли в лесу живой, в километре от песочницы из которой она ушла. Она находилась в тяжелом состоянии, обездвижена и почти обезвожена. 29-летняя многодетная мать оставила дочку со старшей сестрой, т.к. ей надо было покормить младенца. Женщина воспитывает пятерых детей: старший пошёл в первый класс, Василиса и две ее старшие сестры — шести и четырёх лет от роду, плюс новорожденная девочка.

Василиса была 20 дней под наблюдением в больнице, потом ее вернули в семью. На мать завели уголовное дело за оставление ребенка в опасности, ранее опека уже интересовалась ее воспитанием детей.

Общественность же решила помочь бедной семье: передали деньги, одежду, сделали ремонт. Суд решил оставить молодой женщине родительские права. Однако ее попросили пересмотреть свое отношение к методам ведения быта, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководство элитной кадетской школы в Вологодской области наказали
Вячеслав Приятелев возглавил Общественную палату Вологодской области
20-летнюю вологжанку осудили за администрирование игрового клуба
В Кадуйском районе ночью горел монастырь
Губернатор Вологодской области выбрал женщину
Молодой вологжанин решился на кражу, чтобы отметить рождение ребенка
В Вологде проходит этап чемпионата WorldSkills Russia
На Вологодчине закроют для большегрузов дорогу Сокол-Обросово
В Вологде объявлен новогодний фото-конкурс
146 ларьков преобразились в Вологде
Череповчанин-нарушитель на электровелосипеде ушел от погони по реке
Почтальоны Вологодчины готовы к работе в зимних условиях
На трассе под Вологдой произошла страшная авария с тягачом
Вологодский подросток через чужую симку увел более 2 тысяч рублей
Вологжанин сказал, что проверял охрану, когда грабил магазин