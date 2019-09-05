Вологжане молятся о спасении пропавшей двухлетней малышки

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-05T09:27:09+03:00

С 10 утра 4 сентября и до сих пор не найдена пропавшая Василиса из села Красное в Тарноге

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Вологжане переживают за судьбу маленькой девочки, о которой неизвестно ничего уже почти сутки. Василиса Пекур 2-х лет отроду исчезла со двора своего дома вчера утром. В соцсетях не могут понять, как такая малышка может куда-то далеко уйти сама. Рассматриваются версии похищения или несчастного случая - попадения в яму и т.п.

По информации из ГУ МЧС России по Вологодской области, мать оставила девочку на 10 минут одну без присмотра, т.к ей необходимо было покормить новорожденную дочь. Когда она вернулась, на детской площадке ребенка уже и след простыл. По словам пользователей соцсетей, специализированные поиски начались лишь в час дня. На данный момент МЧС, полиция, аварийно-спасательные службы, СК, волонтеры задействованы в спецоперации. По состоянию на вчерашний вечер участвует 118 человек 22 единицы техники, в том числе 28 профессиональных спасателей. Девочку ищут в ближайших населенных пунктах, лесах, водоемах.

Специалисты сообщают, что волонтеров на поисках уже достаточно, сейчас работают кинологи. Используется беспилотный летательный аппарат. С родственниками ребёнка работает психолог.

ИСТОЧНИК KP.RU