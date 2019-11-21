Набор для первоклассников Вологодчины был закуплен по завышенной цене
СМИ Вологодской области обратили внимание прокуратуры на закупку наборов канцтоваров, которые от имени губернатора вручались нынешним первоклассникам. Публикация на сайте newsvo.ru так и называлась «Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?».
Программу «В первый раз, в первый класс!» утверждал губернатор, департамент образования Вологодской области. Ею был утвержден перечень товаров для набора первоклассника, а исполнителем программы являлся Вологодский институт развития образования. В качестве поставщика входивших в набор товаров ВИРО заключил договор с ООО «Типография Печатник Савва».Когда комплектация подарка стала известна, было ясно, что стоимость набора завышена. На сумму около 1,5 тысяч рублей за набор можно было купить более достойный подарок даже в розничных магазинах.
По подсчетам журналистов, из потраченных из областного бюджета 13,6 млн рублей переплачено только за шариковые ручки почти полмиллиона, а "В целом, если ориентироваться даже на розничные цены, по всем контрактам, видимо, "улетело в трубу" почти 5 миллионов рублей. По оценке оптовиков, цифра получилась еще больше — около 10 миллионов..."
Прокуратура провела проверку Вологодского института развития образования.
Как выяснилось, закупка проводилась у единственного поставщика, это нарушило законодательство о конкуренции.
Ответственный был наказан: постановлением областной антимонопольной службы заместитель ректора по административно-хозяйственной деятельности ВИРО был признан виновным и оштрафован на 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU