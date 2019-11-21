Набор для первоклассников Вологодчины был закуплен по завышенной цене

СЕГОДНЯ 19:07 2019-11-21T19:26:49+03:00

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СМИ Вологодской области обратили внимание прокуратуры на закупку наборов канцтоваров, которые от имени губернатора вручались нынешним первоклассникам. Публикация на сайте newsvo.ru так и называлась «Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?».

Программу «В первый раз, в первый класс!» утверждал губернатор, департамент образования Вологодской области. Ею был утвержден перечень товаров для набора первоклассника, а исполнителем программы являлся Вологодский институт развития образования. В качестве поставщика входивших в набор товаров ВИРО заключил договор с ООО «Типография Печатник Савва».Когда комплектация подарка стала известна, было ясно, что стоимость набора завышена. На сумму около 1,5 тысяч рублей за набор можно было купить более достойный подарок даже в розничных магазинах.

По подсчетам журналистов, из потраченных из областного бюджета 13,6 млн рублей переплачено только за шариковые ручки почти полмиллиона, а "В целом, если ориентироваться даже на розничные цены, по всем контрактам, видимо, "улетело в трубу" почти 5 миллионов рублей. По оценке оптовиков, цифра получилась еще больше — около 10 миллионов..."

Прокуратура провела проверку Вологодского института развития образования.

Как выяснилось, закупка проводилась у единственного поставщика, это нарушило законодательство о конкуренции.

Ответственный был наказан: постановлением областной антимонопольной службы заместитель ректора по административно-хозяйственной деятельности ВИРО был признан виновным и оштрафован на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU