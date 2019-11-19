Вологжанка с маленькими детьми проживала в гараже

19 Нояб. 19:52 2019-11-19T19:52:36+03:00

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Под Вологдой молодая женщина прожила в гараже с маленькими детьми. Она поссорилась с родней и ушла из дома, прихватив детей.

Семейство обнаружили в заброшенном гараже около деревни Марфино местные жители. Они и сообщили об этом в полицию. Полиция отправила старшую девочку в реабилитационный центр, а годовалого ребенка - в детскую больницу.

Как сообщает портал «Город Во», до этого вологжанка с детьми в возрасте 1 год и 10 лет проживала у матери. Но в семье были ссоры, на 28-летнюю мамашу составлялись административные протоколы. После очередной склоки с матерью женщина с детьми ушла жить к подруге, но и там не ужилась. Тогда молодая мамаша с детьми поселилась в гараже.

Сейчас проводится проверка. Стоит вопрос о лишении вологжанки родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU