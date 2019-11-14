В Вологде погиб 17-летний мальчик
Родные теряются в догадках - что же произошло
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В Вологде найдет погибший юноша. Тело юнармейца было найдено в хозпостройке возле дома.
Об этом сообщают его товарищи в социальной сети. ЧП случилось в воскресенье, 10 ноября.
Его родные, близкие, девушка не могут пролить свет на произошедшее. К расследованию подключились компетентные органы. Молодой человек, как сообщают знавшие его, увлекался спортом и строил планы на будущее. Однако в одно мгновение он не захотел жить.
ИСТОЧНИК KP.RU