В Вологде погиб 17-летний мальчик

14 Нояб. 15:01 2019-11-14T15:31:45+03:00

Родные теряются в догадках - что же произошло

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В Вологде найдет погибший юноша. Тело юнармейца было найдено в хозпостройке возле дома.

Об этом сообщают его товарищи в социальной сети. ЧП случилось в воскресенье, 10 ноября.

Его родные, близкие, девушка не могут пролить свет на произошедшее. К расследованию подключились компетентные органы. Молодой человек, как сообщают знавшие его, увлекался спортом и строил планы на будущее. Однако в одно мгновение он не захотел жить.

ИСТОЧНИК KP.RU