2019-11-10T23:23:26+03:00
Общество

В Череповце бизнесмены отказались от продажи снюсов

10 предпринимателей города металлургов заявили, что продавать опасный продукт они больше не будут
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начальник управления экономической политики мэрии Татьяна Титова заявила о том, что с 10 череповецкими предпринимателями удалось договориться о прекращении продажи опасного никотинового продукта - снюса, которым балуются дети (были смертельные случаи). После продажи оставшейся партии, их закупать перестанут. Другие согласились просто спрятать такой товар с полок и не продавать несовершеннолетним, ведь высоконикотиновый продукт не ограничивается государством, т.к. не содержит табака.

Эксперты объяснили, что в снюсах может быть выявлено до 30 канцерогенов, таких как никель и радиоактивный полоний. В Кировской области школьник скончался от отравления снюсом, в Череповце ребенок загремел в больницу от никотиновой ломки.

Периодически продавцов проверяют участники проекта "Народный контроль". Губернатор Вологодской области же поручил специалистам начать разрабатывать законопроект об ограничении продажи бестабачных никотиновых смесей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Череповца теперь можно улететь напрямую в Берлин или Прагу
В Вологде обвалился берег реки
Вологжане волнуются из-за сильного запаха газа в квартирах
В Вологде открылась современная библиотека
В Вологде затопило кладбища
Уровень воды в реке Вологде снизился за сутки более чем на метр
"Лексус" протаранил "Нексию" с пассажиром — 7-летней девочкой
Вологда готовится к второй волне паводка
Мошенники отняли у пенсионерки целое состояние
Судебные приставы не доехали до вонючего асфальтового завода в Череповце - попали в ДТП
В Устюжне задержали мошенника - сотрудника управления автомобильных дорог
В Череповце наградили самые крепкие супружеские пары
В Череповце впервые осветили развязку под Октябрьским мостом
В Вологодском районе вода пошла на спад
В Вологде ситуация с паводком остается напряженной
Череповчанам разрешили остаться при своих дачах