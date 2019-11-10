В Череповце бизнесмены отказались от продажи снюсов
Начальник управления экономической политики мэрии Татьяна Титова заявила о том, что с 10 череповецкими предпринимателями удалось договориться о прекращении продажи опасного никотинового продукта - снюса, которым балуются дети (были смертельные случаи). После продажи оставшейся партии, их закупать перестанут. Другие согласились просто спрятать такой товар с полок и не продавать несовершеннолетним, ведь высоконикотиновый продукт не ограничивается государством, т.к. не содержит табака.
Эксперты объяснили, что в снюсах может быть выявлено до 30 канцерогенов, таких как никель и радиоактивный полоний. В Кировской области школьник скончался от отравления снюсом, в Череповце ребенок загремел в больницу от никотиновой ломки.
Периодически продавцов проверяют участники проекта "Народный контроль". Губернатор Вологодской области же поручил специалистам начать разрабатывать законопроект об ограничении продажи бестабачных никотиновых смесей.
ИСТОЧНИК KP.RU