2019-11-08T16:57:02+03:00
Общество

В Вологодском районе вода пошла на спад

Иван Чухнин
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Поселок Сосновый берег: вода отступила. Фото: Администрация Вологодского района.Поселок Сосновый берег: вода отступила. Фото: Администрация Вологодского района.
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В Вологодском районе уровень воды начал снижаться практически на всех

подтопленных территориях. Об этом сообщил глава района Сергей Жестянников. Так, на 45 см за последние 10 часов упала вода в районе Михальцевской плотины. Появилась возможность ввести в работу четыре трансформаторных подстанции. Однако 11 пока не работают.

В пункте временного размещения в поселке Майский на данный

момент находится 7 человек из Дудинского и Михальцево.

Отрезаны несколько населенных пунктов в Подлесном сельском поселении: Долгово, Захарово, Рогачево, Спасс, Глушица и Ивановка.

Туда выехала оперативная группа с гуманитарным грузом. Продукты и питьевая вода была доставлена в деревню Руново Сосновского сельского поселения. Вчера там водой скрыло единственный мост. Но от эвакуации жители отказались.

К сбору гуманитарного груза подключились региональные отделения Российского красного креста, ОНФ, предприниматели.

В коттеджном поселке Сосновый берег уровень воды также снизился. На территории работают электрики и газовики, пункт обогрева. Также организовано дежурство сотрудников МФЦ, чтобы жители смогли оформить документы для оценки ущерба. Напомним, в Вологодском районе объявлен режим ЧС. Это позволит всем пострадавшим получить компенсацию из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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