В Череповце эвакуировали Дворец металлургов

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-08T15:24:04+03:00

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В Череповце на здании Дворца металлургов, что на улице Сталеваров, загорелась крыша. О произошедшем сообщили очевидцы. На место немедленно выехали пожарные. Была организована эвакуация всех находившихся в здании людей.

Как стало известно, 163 человека были срочно выведены на улицу из Дворца металлургов, среди них 15 детей.

Среди эвакуированных много пенсионеров - в здании чествовали «золотые» супружеские пары.

Очаг возгорания обнаружен на чердаке около 10:50. Предварительная причина ЧП - короткое замыкание. Помощь врачей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU