Полицейские организовали челлендж с призами в поддержку своего коллеги из Вологды

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-07T16:50:54+03:00

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Вологодские полицейские решили поддержать своего коллегу и запустили челлендж «Голосуй за нашего земляка!», победителям сулят призы. Лучший участковый уполномоченный полиции города Вологды Михаил Грязнов участвует во Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый - 2019». На данный момент у него 1395 голосов. Голосуйте за земляка на сайте Комсомольской правды! Наш корреспондент взял подробное интервью у Михаила, можно познакомиться с его биографией.

Общественный совет при УМВД России по Вологодской области подарит победителю челленджа с лучшим снимком книгу «История полиции Вологодского края». Участникам предлагается сфотографироваться на фоне компьютера, ноутбука или другого гаджета с фото майора полиции Михаила Грязнова и отдать за него свой голос на сайте голосования. Можно разместить пост в соцсети с хэштегом #ГолосуйЗаВологодчину или написать письмо на электронную почту os35mvd@yandex.ru.

На региональном этапе за Михаила Грязнова проголосовало 3170 человек. Голосование будет вестись до 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU