Вологжанин Михаил Грязнов стал лучшим участковым Вологодской области

Вологжанин Михаил Грязнов решил стать участковым. И стал в этом деле - лучшим.

Он прекрасно стреляет и прыгает с парашютом, потому что десантников бывших не бывает. Он может найти общий язык и с бывшим заключенным, и мнительным пенсионером. Решительно и четко решает вопросы обеспечения правопорядка на вверенной ему территории. Опыт, прекрасная физическая подготовка, знание законов, умение установить контакты с людьми - все это, на наш взгляд, помогло старшему участковому уполномоченному третьего отдела полиции Управления МВД России по г. Вологде Михаилу Грязнову стать профессионалом и ... победителем онлайн-голосования в конкурсе "Лучший участковый" в Вологодской области.

Наш корреспондент задал Михаилу Александровичу несколько вопросов .

Срочная служба в воздушно-десантных войсках. Тула

- Михаил, вы коренной вологжанин?

- Да, родился и живу в Вологде. Учился в 37 школе, потом - в Вологодском техникуме железнодорожного транспорта. А потом была армия, служба в воздушно-десантных войсках. Там я уже решал - буду или оставаться в армии, или пойду в полицию. После армии поступил в Орловский юридический институт МВД России имени В.В.Лукьянова

Служба в Республике Дагестанв, сводный отряд УМВД России по Вологодской области.

- Вы дважды были в командировках в составе сводного отряда на Северном Кавказе. Скажите, где сложнее?

- Мне кажется, в Вологде. Мы отрабатывали на Северном Кавказе почти те же вопросы - нарушение российского законодательства: незаконная торговля и оборот алкоголя, наркотиков, оружия, боеприпасов, еще там были распространены незаконные врезки в газопроводы... Но там мы работали командой - там всегда можно было надеяться на помощь товарищей. А тут по всем направлениям работы все вопросы нужно решать самому.

- Где у вас подведомственная территория в Вологде?

- Сейчас мой участок № 75. Это, в основном, многоквартирные дома - от улицы Лаврова и до Прилук по нечетной стороне улицы Чернышевского. Здесь проживает около 4300 человек.

- Случалось ли применять табельное оружие?

- Опасные моменты были - например, один гражданин полез с ножом, но сумел справиться без оружия.

- А стреляете хорошо?

- Норматив, есть такое упражнение №4, это когда нужно четыре раза попасть в цель, сделав 4 выстрела за 10 секунд, - выполняю. Но если серьезно, у участкового достаточно прав, чтобы решить все вопросы согласно закону. Законодательная база достаточная, главное, уметь правильно ее применять. Но у меня были хорошие учителя. Своим наставником считаю Романа Георгиевича Чулкова, сейчас он подполковник, несет службу в Харовске. Опытнейший, грамотный полицейский, к тому же прекрасный человек.

За несколько минут до прыжка с парашютом 2 августа 2019 года.

- Занимаетесь спортом?

- Да - люблю гири, штангу, самбо. Занимаюсь в спортивном зале или в тренажерке. Раз в год, 2 августе, в День воздушно-десантных войск, прыгаю с парашютом - такая традиция.

- К вам обращаются по каким вопросам?

- Часть людей мне звонит, часть вопросов поступает из дежурной части полиции. В основном это то, что попадает под административный кодекс - мелкие хищения, бытовые ссоры, соседские разборки.

- Михаил, вы в полиции почти 11 лет, майор. Не было ли желания перейти в другую службу, может быть - где поспокойнее?

- Я не сторонник "прыгать" в поисках лучшего. Чувствовать себя на своем месте - согласитесь, не так и мало.

Как нам сообщили в УМВД Вологодской области, за годы службы Михаил Грязнов неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в том числе медалями «За ратную доблесть», «За службу на Северном Кавказе», «За отличие в службе 3 степени», наградным знаком «Участника боевых действий». Руководство отмечает снижение количества преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, на закрепленном за Михаилом Грязновым административном участке, что говорит о качественной профилактической работе.

Сам Михаил Грязнов одним из главных своих достижений считает установленные доверительные, доброжелательные отношения с жителями, что очень помогает в работе и приносит удовлетворение.

Теперь майор полиции Грязнов поборется за звание «Народного участкового» на заключительном этапе конкурса на общероссийском уровне, который стартует 1 ноября. Результат зависит от активности вологжан. "Никто кроме нас!" - такой девиз у десантников. Но тут десантнику нужна наша поддержка. Кто, если не мы, должны поддержать его при интернет-голосовании на нашем сайте.

Фото из архива Михаила Грязнова.