Вологодский детский сад подозревают в незаконных поборах

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-07T16:08:37+03:00

Прокуратура выявила факт незаконных сборов с родителей на ремонт, игрушки, канцтовары и другое

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Один из детских садов Вологды обвиняют в незаконных поборах с родителей. Образовательная организация в принудительном порядке осуществляла сбор денежных средств на различные нужды заведения: на замену окна, ремонт уличных игровых форм, на канцелярию.

Такие сборы по инициативе администрации нарушили принцип добровольности «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Начальнику управления образования вынесено представление об устранении нарушений. Сообщается, что садик находится в микрорайоне Бывалово.

ИСТОЧНИК KP.RU