2019-11-07T16:08:37+03:00
Общество

Вологодский детский сад подозревают в незаконных поборах

Прокуратура выявила факт незаконных сборов с родителей на ремонт, игрушки, канцтовары и другое
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Один из детских садов Вологды обвиняют в незаконных поборах с родителей. Образовательная организация в принудительном порядке осуществляла сбор денежных средств на различные нужды заведения: на замену окна, ремонт уличных игровых форм, на канцелярию.

Такие сборы по инициативе администрации нарушили принцип добровольности «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Начальнику управления образования вынесено представление об устранении нарушений. Сообщается, что садик находится в микрорайоне Бывалово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24