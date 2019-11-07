В Вологде эвакуировали школу на улице Северной
На втором этаже возник пожар
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В Вологде эвакуировали школу. ЧП произошло в новейшем образовательном учреждении №42, расположенном на улице Северной.
Там возникло задымление. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС, сигнал на пульт дежурного поступил 7 ноября в 9:50. Очаг возгорания находился на втором этаже. Оперативно была объявлена эвакуация. Пожар - а дымилась сушилка для рук, был потушен ещё до приезда пожарных нарядов. Никто не пострадал.
Причиной возгорания стало короткое замыкание. .
ИСТОЧНИК KP.RU