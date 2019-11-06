2019-11-06T10:20:27+03:00
Происшествия

Разбились в ДТП: легковушка врезалась в грузовик в Сокольском районе

Иван Чухнин
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В Сокольском районе произошло ДТП . 5 ноября в 10:15 на 2-м километре автодороги Чекшино-Тотьма-Великий Устюг произошло лобовое столкновение.

54-летний водитель автомобиля ВАЗ -2114 выполнял обгон, но не успел вернуться на свою полосу движения.

В результате он врезался в грузовик ГАЗ — 33081.

Обе машины получили кузовные повреждения, пострадали водитель и две пассажиры легкового автомобиля - женщины 55 и 54 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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