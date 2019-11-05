Вологжане взорвали машину с газом, закурив [ВИДЕО]

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-05T13:37:13+03:00

Двое молодых людей отправились в Архангельскую область с газовым баллоном, там они познакомились с 22-летней девушкой и поехали в тупик

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3 ноября в Вельске Архангельской области взорвалась машина вологжан. Водитель закурил в салоне с неисправным газовым баллоном. Двое 32-летних жителей Верховажского района отправились в другую область, чтобы заправить 50-литровую ёмкость газом. Там они познакомились с 22-летней девушкой и поехали с ней на тупиковую улицу Марии Осташковой в полдень.

Баллон находился в машине вологжан «Ниве Шевроле». Один из мужчин попытался прикурить сигарету зажигалкой - в салоне произошла вспышка. Выяснилось, что на вентиле баллона не было защитного колпака, произошла утечка газа. Трое сидевших в машине моментально получили ожоги 2-3 степени, но смогли выбраться из авто.

Когда на место ЧП подъехали пожарные, пострадавшие уже скрылись и не сообщили, что внутри находится газ. В итоге при тушении баллон взорвался вместе с машиной, повреждения получила даже "Урал" спасателей - пробило лобовое стекло и радиатор.

ИСТОЧНИК KP.RU