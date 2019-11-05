В Верховажье в ДТП разбились четверо человек
Изменить размер текста:
Страшное ДТП с тремя пострадавшими произошло около полудня 3 ноября на 649 километре трассы М-8 в Верховажском районе.
По предварительным данным, водитель из Северодвинска не справился с управлением автомобилем Hyundai ix35. На встречке произошло столкновение с Chevrolet Lacetti, которым управлял 29-летний житель Челябинской области.
В результате столкновения пострадали четверо человек: 30-летний водитель и 29-летняя пассажирка Hyundai ix35, а также 29-летние водитель и пассажир Chevrolet Lacetti.
Все они были госпитализированы, сообщает областная ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU