2019-11-05T12:26:09+03:00
Происшествия

В Верховажье в ДТП разбились четверо человек

Иван Чухнин
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Страшное ДТП с тремя пострадавшими произошло около полудня 3 ноября на 649 километре трассы М-8 в Верховажском районе.

По предварительным данным, водитель из Северодвинска не справился с управлением автомобилем Hyundai ix35. На встречке произошло столкновение с Chevrolet Lacetti, которым управлял 29-летний житель Челябинской области.

В результате столкновения пострадали четверо человек: 30-летний водитель и 29-летняя пассажирка Hyundai ix35, а также 29-летние водитель и пассажир Chevrolet Lacetti.

Все они были госпитализированы, сообщает областная ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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