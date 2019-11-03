Музей археологии в Череповце полностью отреставрировали

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-03T14:36:11+03:00

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В Череповце открыли новое здание Музея археологии на Советском проспекте. В течение трех лет проходила внутренняя и внешняя реставрация филиала. Уже открылась первая выставка об истории череповецкого края с каменного века до бронзового. На ремонт потратили более 30 миллионов рублей, создать музейную экспозицию помогла компания "Северсталь".

4 ноября пройдут первые экскурсии. Теперь новый культурный объект позволит расширить туристические маршруты города металлургов.

ИСТОЧНИК KP.RU