Музей археологии в Череповце полностью отреставрировали
В новом здании Музея археологии на Советском проспекте уже открылась первая выставка
-Фото: http://www.cherinfo.ru
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В Череповце открыли новое здание Музея археологии на Советском проспекте. В течение трех лет проходила внутренняя и внешняя реставрация филиала. Уже открылась первая выставка об истории череповецкого края с каменного века до бронзового. На ремонт потратили более 30 миллионов рублей, создать музейную экспозицию помогла компания "Северсталь".
4 ноября пройдут первые экскурсии. Теперь новый культурный объект позволит расширить туристические маршруты города металлургов.
ИСТОЧНИК KP.RU