2019-11-03T14:36:11+03:00
Звезды

Музей археологии в Череповце полностью отреставрировали

В новом здании Музея археологии на Советском проспекте уже открылась первая выставка
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: http://www.cherinfo.ru
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В Череповце открыли новое здание Музея археологии на Советском проспекте. В течение трех лет проходила внутренняя и внешняя реставрация филиала. Уже открылась первая выставка об истории череповецкого края с каменного века до бронзового. На ремонт потратили более 30 миллионов рублей, создать музейную экспозицию помогла компания "Северсталь".

4 ноября пройдут первые экскурсии. Теперь новый культурный объект позволит расширить туристические маршруты города металлургов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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