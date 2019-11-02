В Вологде водитель оплевал пешехода за медленную ходьбу

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-02T17:24:28+03:00

Девушка в соцсетях рассказала, что на нее напал водитель, когда она переходила дорогу

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Вологжанка в соцсетях поделилась своей историей: она переходила дорогу, а водителю не понравилось, что якобы она делала это медленно. Мужчина на Лада Гранта остановился, чтобы ее пропустить, но скорость пешехода его не устроила. Тогда он вышел из машины и побил ее руками, ногами и оплевал. Потом сел в авто и уехал.

Комментаторы выразили предположение, что девушка могла создать опасную ситуацию на дороге. Неизвестно, переходила ли она в положенном месте, возможно даже выбежала на проезжую часть неожиданно. Ответа от вологжанки не поступило.

В любом случае, рукоприкладство водителя это не оправдывает.

ИСТОЧНИК KP.RU