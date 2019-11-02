2019-11-02T17:06:02+03:00
Происшествия

Вологжанин открыл газ в одной квартире, а потом выпал из окна другой

Следователи подозревают, что 26-летний молодой человек мог совершить самоубийство
Евдокия САХАРОВА
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Раскрылась загадка мертвого мужчины, которого обнаружили под окнами дома №24 на Окружном шоссе 1 ноября. Оказывается, 26-летний молодой человек жил в доме № 6 по улице Ильюшина, именно в той квартире, где хозяйка обнаружила свою газовую плиту отсоединенной от трубы, а газовый кран открытым. Жилплощадь принадлежит родственнице вологжанина, он обитал там временно. Кроме того, собственница обнаружила пропажу крупной суммы денег из квартиры.

Возможно, погибший сначала куда-то растратил деньги родственницы, а потом решил покончить с собой. По какой-то причине он открыл газ в ее квартире и ушел, а потом поехал к другу в дом на Окружное шоссе и упал с высоты.

На данный момент следователи прорабатывают различные версии произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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