В Вологде произошла утечка газа

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-01T16:52:16+03:00

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В областной столице возникла ЧС с газовым оборудованием. В дом № 6 по улице Ильюшина выехала команда техников для ликвидации аварийной ситуации. В одной из квартир была снята подводка к газовой плите, а сам кран открыт. Хозяев дома не было.

Специалисты осмотрели квартиру и устранили неполадку: им пришлось установить заглушку на трубу, чтобы безалаберный жилец не повторил своих действий. Собственник сам позвонил в диспетчерскую службу и рассказал, что на данный момент там проживает его родственник, который и оставил газ открытым.

На место выехали полицейские. Удалось узнать, что не смотря на заключенный договор обслуживания, в прошлом году проверяющих в помещение не пустили. Кроме того, у хозяйки пропала крупная сумма денег.

ИСТОЧНИК KP.RU