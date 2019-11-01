В больнице скончался водитель, влетевший на иномарке в пожарную машину

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-01T11:26:24+03:00

Стало известно о смерти сидевшего за рулем Фольксваген Гольф мужчины, который попал в ДТП со спецмашиной 31 октября

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В Череповце погиб водитель иномарки, попавший в ДТП с пожарными. Вчера у Камерного театра в 4 часа дня произошла страшная авария. Спасатели на автомобиле Урал мчались на место пожара с включенными спецсигналами, но на перекрестке столкнулись с Фольксвагеном, который отлетел в рейсовый автобус.

Водитель "Фольксваген-Гольф" был в критическом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой. Сегодня стало известно, что медикам не удалось его спасти. Пассажирка иномарки получила легкие травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU