Череповецкие пожарные, спешившие на вызов, попали в страшное ДТП

31 Окт. 22:20 2019-10-31T22:24:39+03:00

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В Череповце сегодня произошло жуткое ДТП с участием пожарной бригады. В 15.48 на Советском проспекте столкнулись пожарная машина "Урал" и "Фольксваген-Гольф". Водитель иномарки в крайне тяжелом состоянии. Медики сообщают, что он в коме и у него тяжелейшая открытая черепно-мозговая травма.

Спецмашина двигалась по проспекту с включенными спецсигналами и звуковой сигнализацией на вызов - горела квартира (оказалось, что на плите забыли пищу, никто не пострадал). Когда Урал приблизился к перекрестку с улицей Ленина - водитель притормозил, а другая пожарная Газель проехала. На светофоре горел поворот направо. Когда Урал снова начал движение, в него влетел "Гольф", ехавший по Ленина. Он на большой скорости пытался объехать спецмашину. В это время стрелка уже мигала. Иномарка врезалась в бампер пожарной машины и отлетела в автобус №31.

В легковой автомашине были 2 человека. Женщина-пассажир будет лечиться амбулаторно. Водитель спецмашины отправлен на медосвидетельствование. Собираются видеозаписи произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU