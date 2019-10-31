2019-10-31T23:50:57+03:00
Происшествия

На Вологодчине 7-летняя девочка прострелила себе глаз пневморужьем

В одной из деревень Великоустюгского района произошел несчастный случай с малолетней малышкой
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области произошел несчастный случай с 7-летней девочкой. Она вместе с 13-летним братом нашла пневматическое ружье в доме родственников в одной из деревень Великоустюгского района и стала с ним играть. В результате произошел случайный выстрел, пуля отрекошетила школьнице в лицо.

Медики госпитализировали ребенка с травмой века и глаза. Правоохранители заинтересовались случившемся, ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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