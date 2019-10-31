Вологодских детей, объявленных в федеральный розыск, нашли
Маленьких девочку и мальчика вернули к матери, а их отец подозревается в хищении малолетних
Фото: УФССП
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Двух пропавших детей из Вологды нашли сегодня, об это сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Вологодской области. Комсомольская правда уже ранее освещала произошедшее. Специалисты не уточняют, присутствовал ли отец при обнаружении пропавших малышей. Он подозревается в похищении собственных детей, которые по суду должны жить с его бывшей супругой.
Сообщается, что здоровью ребят ничего не угрожает и они воссоединились с матерью, которая и написала заявление об их пропаже.
ИСТОЧНИК KP.RU